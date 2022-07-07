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Зарплатным проектом Сбербанка чаще всего пользуются в представители малого бизнеса

7 июля 2022 12:50
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Зарплатным проектом Сбербанка чаще всего пользуются в представители малого бизнеса

На начало июня в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях зарплатным проектом от Сбербанка пользуются почти 98 тыс. компаний крупного, среднего и малого бизнеса, а также муниципальных и государственных организаций. 

При этом чаще всего услугами Сбербанка по зарплатному проекту пользуются клиенты малого и микробизнеса – 78%, государственные и муниципальные организации – 17%, а представители крупного и среднего бизнеса – 5%. 

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк обладает богатейшим опытом, прогрессивными технологиями и экспертизой в финансовой сфере, которые позволяют нашим клиентам получать продукты и сервисы, отвечающие самым высоким требованиям. Зарплатный проект от Сбербанка является востребованным продуктом у наших партнеров. Мы постоянно работаем над его совершенствованием и предлагаем нашим зарплатным клиентам особые условия. Сейчас действует специальная акция по зачислению заработной платы без комиссии до конца года, при заключении договора до 31 июля 2022 года». 

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 июля 2022 года оставить заявку в личном кабинете СберБизнес. Регистрация осуществляется мгновенно. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 года.

Фото:  ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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