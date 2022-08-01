Зампред Банка России: причины и предпосылки для деноминации рубля отсутствуют

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Зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, в беседе с «Известиями» оценил вероятность деноминации в России. По его словам, причины и предпосылки для этого отсутствуют, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — сообщил Белов.

Зампред Центробанка напомнил, что последняя деноминация 1998 года была своеобразным отсечением периода нестабильности, она была направлена на укрепление доверия к российской валюте и оказалась затратным и продолжительным процессом.

По его словам, проводимая сейчас модернизация банкнот преследует иные цели, это сделано для того, чтобы купюры стали более качественными, долговечными и защищенными.