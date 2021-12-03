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Заместителем председателя Поволжского банка Сбербанка назначен Денис Белозерцев

3 декабря 2021 10:55
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Заместителем председателя Поволжского банка Сбербанка назначен Денис Белозерцев

На должность заместителя председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк, куратора блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» назначен Денис Белозерцев.

В банковской сфере Денис Белозерцев работает более 16 лет. К команде Сбербанка он присоединился в 2014 году в должности заместителя управляющего Оренбургским отделением ПАО Сбербанк. Денис Белозерцев окончил Оренбургский государственный университет по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Также он прошел обучение по Программе развития руководителей высшего звена в Лондонской школе бизнеса и другим программам подготовки руководителей высшего звена Сбера.

 Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк ставит себе самые высокие цели – мы должны создавать максимально комфортные условия для наших клиентов, быть для них надежным партнером. В том числе при возникновении финансовых затруднений клиент должен быть уверен в оперативной поддержке банка. Денис зарекомендовал себя как энергичный и инициативный лидер. Уверен, что в новой должности вместе с командой блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» он реализует важные проекты для банка, клиентов, бизнеса и регионов Поволжья. Желаю ему успеха!». 

Теги: СберБанк

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