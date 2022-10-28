Зачем бизнесу брать кредит

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Многие жителей нашей страны сейчас занимаются своим бизнесом. Довольно часто все начинается с хобби или просто интереса, а со временем перерастает во что-то более серьезное и масштабное. Но чтобы этот рост случился недостаточно только много и усердно работать. Для развития необходимы инвестиции. Люди далекие от предпринимательства не всегда понимают, зачем бизнесмены берут кредиты, если компания и так получает прибыль. Но все не так просто. И любой матерый бизнесмен скажет, что без кредитов бизнесу расти очень сложно.

Конечно, можно развивать свою компанию и без средств банка, но делать это сложно и долго, а долгожданная прибыль может так и не появиться. Кредит же может выступить в качестве «нитротоплива» для бизнеса. Спрос на кредитные продукты постоянно растет. Например, в Поволжском банке Сбербанка недавно заявили, что их кредитный портфель малого и микробизнеса за 9 месяцев 2022 года вырос на 29% и превысил 74 млрд рублей, а его ежемесячный прирост в среднем составляет 2,1 млрд рублей.

Существует несколько основных направлений, в которых используются кредитные средства. В первую очередь это текущие расходы компаний – это и пополнение оборотных средств, и исполнение текущих, государственных и экспортных контрактов, и финансирование любых целей без подтверждения целевого использования.

Однако наиболее полезными именно для развития бизнеса являются инвестиционные кредиты, которые применяются для приобретения транспорта, недвижимости и оборудования. Именно такие вложения оказывают значительное влияние на рост компаний. Также кредиты берут на реализация нового проекта. Это может быть начало деятельности в новой сфере или модернизация производства, или любые другие бизнес цели.

К слову, современные технологии сегодня позволяют оформить кредит для бизнеса даже без посещения офиса банка – все можно сделать онлайн. Например, по данным Сбербанка, в этом году почти половина кредитов для малого и микробизнеса в Поволжье были оформлены через интернет-банк СберБизнес.

Однако всегда важно помнить, что кредит – это заемные деньги, а значит их нужно будет вернуть в банк. Поэтому важно оценивать рентабельность своих активов, иметь четкий план развития компании, чтобы всегда понимать куда бизнес движется и какие дивиденды в итоге получит.

Многие жителей нашей страны сейчас занимаются своим бизнесом. Довольно часто все начинается с хобби или просто интереса, а со временем перерастает во что-то более серьезное и масштабное. Но чтобы этот рост случился недостаточно только много и усердно работать. Для развития необходимы инвестиции. Люди далекие от предпринимательства не всегда понимают, зачем бизнесмены берут кредиты, если компания и так получает прибыль. Но все не так просто. И любой матерый бизнесмен скажет, что без кредитов бизнесу расти очень сложно.

Конечно, можно развивать свою компанию и без средств банка, но делать это сложно и долго, а долгожданная прибыль может так и не появиться. Кредит же может выступить в качестве «нитротоплива» для бизнеса. Спрос на кредитные продукты постоянно растет. Например, в Поволжском банке Сбербанка недавно заявили, что их кредитный портфель малого и микробизнеса за 9 месяцев 2022 года вырос на 29% и превысил 74 млрд рублей, а его ежемесячный прирост в среднем составляет 2,1 млрд рублей.

Существует несколько основных направлений, в которых используются кредитные средства. В первую очередь это текущие расходы компаний – это и пополнение оборотных средств, и исполнение текущих, государственных и экспортных контрактов, и финансирование любых целей без подтверждения целевого использования.

Однако наиболее полезными именно для развития бизнеса являются инвестиционные кредиты, которые применяются для приобретения транспорта, недвижимости и оборудования. Именно такие вложения оказывают значительное влияние на рост компаний. Также кредиты берут на реализация нового проекта. Это может быть начало деятельности в новой сфере или модернизация производства, или любые другие бизнес цели.

К слову, современные технологии сегодня позволяют оформить кредит для бизнеса даже без посещения офиса банка – все можно сделать онлайн. Например, по данным Сбербанка, в этом году почти половина кредитов для малого и микробизнеса в Поволжье были оформлены через интернет-банк СберБизнес.

Однако всегда важно помнить, что кредит – это заемные деньги, а значит их нужно будет вернуть в банк. Поэтому важно оценивать рентабельность своих активов, иметь четкий план развития компании, чтобы всегда понимать куда бизнес движется и какие дивиденды в итоге получит.