Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартовали Дни здоровья

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Сбер продолжает развивать цифровые технологии, чтобы помогать людям заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Воспользоваться медицинскими сервисами на особо выгодных условиях можно будет до 4 декабря, когда в отделениях Сбера будут проходить Дни здоровья. В том числе акция будет проходить во всех офисах банка на территории Самарской области.

Сервисы Индустрии здоровья Сбера становятся всё более востребованными. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. К врачу онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион. На платформе СберЗдоровья пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей.

В Дни здоровья в тысячах отделений Сбербанка во всех регионах страны можно будет оформить услугу онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья на год с 20-процентной скидкой. По семейному тарифу «Все врачи онлайн» клиент целый год сможет получать телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре раза обращаться к узкопрофильным специалистам. Консультации терапевта и педиатра доступны в любое время суток в неограниченном количестве. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре консультации врачей узких специальностей и два очных приёма врача.

Сергей Жданов, управляющий директор – директор центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Здоровье — самое важное, что есть у каждого из нас. Сбер успешно развивает современные цифровые продукты и сервисы в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Сервисы компаний Индустрии здоровья Сбера объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм лучших врачей. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за здоровьем. В этом году Сбер вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях».

Телемедицина является одной из технологий другого сервиса цифровой медицины — дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Этот вид мониторинга уже показал свою эффективность в рамках проектов, которые проходят в лечебных учреждениях по всей стране. Например, дистанционный мониторинг больных с артериальной гипертензией позволяет до 70% снизить вызовы скорой медицинской помощи и случаи госпитализаций, а также до 30% снизить смертность пациентов от инфаркта миокарда и инсульта. Теперь такой мониторинг доступен каждому.

В рамках Дней здоровья пользователи также могут в онлайн-режиме приобрести доступ к сервису « Умный мониторинг » от СберЗдоровья и получить в подарок кардиочекап. «Умный мониторинг» включает в себя тонометр, который автоматически обрабатывает и отправляет показания в мобильное приложение, и сопровождение персонального врача СберЗдоровья, доступного для консультаций в течение года.