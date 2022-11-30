Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартовали Дни здоровья

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
В Самаре пройдет фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
В Самаре пройдет фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
52% россиян в этом году стали чаще общаться с друзьями
52% россиян в этом году стали чаще общаться с друзьями
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартовали Дни здоровья

30 ноября 2022 12:40
117
Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартовали Дни здоровья

Сбер продолжает развивать цифровые технологии, чтобы помогать людям заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Воспользоваться медицинскими сервисами на особо выгодных условиях можно будет до 4 декабря, когда в отделениях Сбера будут проходить Дни здоровья. В том числе акция будет проходить во всех офисах банка на территории Самарской области.

Сервисы Индустрии здоровья Сбера становятся всё более востребованными. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. К врачу онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион. На платформе СберЗдоровья пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей.

В Дни здоровья в тысячах отделений Сбербанка во всех регионах страны можно будет оформить услугу онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья на год с 20-процентной скидкой. По семейному тарифу «Все врачи онлайн» клиент целый год сможет получать телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре раза обращаться к узкопрофильным специалистам. Консультации терапевта и педиатра доступны в любое время суток в неограниченном количестве. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре консультации врачей узких специальностей и два очных приёма врача.

Сергей Жданов, управляющий директор – директор центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Здоровье — самое важное, что есть у каждого из нас. Сбер успешно развивает современные цифровые продукты и сервисы в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Сервисы компаний Индустрии здоровья Сбера объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм лучших врачей. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за здоровьем. В этом году Сбер вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях».

Телемедицина является одной из технологий другого сервиса цифровой медицины — дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Этот вид мониторинга уже показал свою эффективность в рамках проектов, которые проходят в лечебных учреждениях по всей стране. Например, дистанционный мониторинг больных с артериальной гипертензией позволяет до 70% снизить вызовы скорой медицинской помощи и случаи госпитализаций, а также до 30% снизить смертность пациентов от инфаркта миокарда и инсульта. Теперь такой мониторинг доступен каждому. 

В рамках Дней здоровья пользователи также могут в онлайн-режиме приобрести доступ к сервису «Умный мониторинг» от СберЗдоровья и получить в подарок кардиочекап. «Умный мониторинг» включает в себя тонометр, который автоматически обрабатывает и отправляет показания в мобильное приложение, и сопровождение персонального врача СберЗдоровья, доступного для консультаций в течение года.

Новых клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ ожидает скидка 300 руб. на первый заказ от 1500 руб. по промокоду ЗДОРОВЬЕ22, который действует до 31.12.2022 включительно. СБЕР работает в 64 регионах и насчитывает свыше 50 тыс. наименований лекарств и товаров для здоровья. Компания доставляет заказы с безрецептурными лекарствами с курьерской доставкой, а рецептурные и спиртосодержащие препараты можно получить с самовывозом более чем в 9000 аптечных пунктов по всей стране.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В регионах Поволжья в Сбербанке удаленно чаще всего оплачивают сотовую связь и услуги ЖКХ
29 ноября 2022, 13:28
В регионах Поволжья в Сбербанке удаленно чаще всего оплачивают сотовую связь и услуги ЖКХ
Также напомним, что Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов на ОС Android. Финансы и Банки
438
Общественный центр и офис Сбера в Самаре победили в национальной премии Green Office Awards 2022
29 ноября 2022, 12:39
Общественный центр и офис Сбера в Самаре победили в национальной премии Green Office Awards 2022
Общественный центр Сбера — первый в России подобный центр, который объединяет ecofriendly-сообщество Самарской области и других регионов Поволжья. Финансы и Банки
456
Специально к этому дню будет открыт первый виртуальный 3D-парк для начинающих предпринимателей, созданный командой Sber AR/VR Lab.
28 ноября 2022, 17:38
Сбер проведёт демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
Специально к этому дню будет открыт первый виртуальный 3D-парк для начинающих предпринимателей, созданный командой Sber AR/VR Lab. Финансы и Банки
509
В центре внимания
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
134
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
489
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
475
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
432
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
501
Весь список