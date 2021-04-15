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За год портфель под управлением СберПервого вырос на 500 млрд рублей

15 апреля 2021 17:39
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Более 57% клиентов премиального сегмента СберПервый имеют в своем портфеле инвестиционные или страховые продукты. 

Портфель под управлением СберПервого за прошлый год вырос на 16% — с 2,9 трлн рублей до 3,4 трлн рублей, причем инвестиционная составляющая портфеля увеличилась на четверть. Более 57% клиентов премиального сегмента СберПервый имеют в своем портфеле инвестиционные или страховые продукты. 

Мария Поденко, руководитель премиальной сети СберПервый:

"Это очень большой рост инвестиционной части портфеля, учитывая, что портфель уже был 1 трлн. рублей. 80% этого притока пришлось на брокерские счета. Облигационный портфель клиентов увеличился более чем на 100 млрд рублей, и половина этого роста пришлась на еврооблигации. В портфеле акций рост составил 55 млрд рублей". 

В 2021 году клиенты СберПервого стали чаще доверять управление своим капиталом профессиональным управляющим: наибольший рост активов был зафиксирован в продуктах доверительного управления и паевых инвестиционных фондах. Наиболее популярные решения — инвестиции в хедж-фонд, дивидендные акции и стратегии готовых модельных портфелей.

Число клиентов СберПервого за 2020 год увеличилось с 80 тыс. до 87 тыс., а по итогам первого квартала 2021 года превысило 90 тыс. человек. К концу текущего года, по прогнозам банка, услугами СберПервого будут пользоваться уже свыше 100 тыс. клиентов. 

Офисы банка СберПервого расположены в 106 городах страны, что делает его крупнейшей премиальной сетью в России. Усовершенствованные офисы СберПервого будут сочетать в себе: банк для физлиц и предпринимателей, коворкинговое пространство премиум-класса (переговорные комнаты, услуги секретаря и специализированных консультантов), нетворкинг (образовательные и культурные мероприятия) и социализацию за обедом или коктейлем.

Вместе с тем фокус СберПервого направлен на создание лучшего и самого безопасного премиального цифрового сервиса в стране. Теперь его клиентом можно стать, не приходя в офис, — достаточно нажать кнопку в мобильном приложении СберБанк Онлайн. 

Банк предлагает клиентам широчайшую линейку из 5 тысяч продуктов, которые систематизированы по степени риска, целям и горизонту инвестиций. Среди них структурные продукты, стратегии доверительного управления target date, которые Сбер запустил первым в России, первый хедж-фонд (совместно со «Сбер Управление Активами») и другие. Новые технологии инвестиционного консультирования помогают клиентам подобрать нужный продукт по 50 различным параметрам. 

В прошлом году СберПервый присоединился к благотворительной платформе СберВместе, на которой собраны «истории» от разных фондов. В 2020 году клиенты СберПервого пожертвовали на платформе 13,35 млн рублей. В этом году вместе с фондом «Друзья» банк запускает онлайн-гид по благотворительности для премиальных клиентов, который даст ответы на главные вопросы: каким фондам можно доверять, какие финансовые модели благотворительности существуют, как построить социально ответственный бизнес и открыть собственный благотворительный фонд.

 

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