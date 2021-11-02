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За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год

2 ноября 2021 10:17
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За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год

По итогам 9 месяцев 2021 года СберБанк упрочил своё лидерство на рынке потребительского кредитования России. Банк выдал населению свыше 2,1 трлн рублей потребительских кредитов (не считая ипотеки и автокредитования), что на 42% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. И это больше, чем за весь 2020 год. 

Рекордные выдачи пришлись на июль-сентябрь, когда частные клиенты получили почти 800 млрд рублей в виде потребительских кредитов (на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года). С начала текущего года портфель этого вида кредитования вырос на 530 млрд рублей (на 19%) и достиг 3,2 трлн рублей. А в целом портфель кредитов банка физлицам за 9 месяцев вырос на 18,5% и превысил 11 трлн рублей. 

Такие высокие показатели в банке связывают как с восстановлением спроса (клиенты реализуют свои планы, отложенные из-за начала пандемии коронавируса), так и с конкурентным предложением СберБанка.

Всё больше клиентов выбирают потребительские кредиты СберБанка для реализации своих жизненных планов – каждый второй клиент сейчас обращается за получением кредита именно в СберБанк. С 1 января по 1 октября 2021 года рыночная доля банка по портфелю потребительских кредитов увеличилась на 0,6 п. п. и приблизилась к отметке 36,5% — рекордного значения за всю историю.

Кроме того, клиенты высоко оценили качество сервиса в дистанционных каналах, что особенно актуально в период карантинных ограничений. Каждые три клиента из четырёх предпочитают оформлять кредит в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которым сегодня на ежемесячной основе пользуются 71 млн человек. В результате весь процесс — от оформления заявки до получения денег на счёт — занимает пару минут и не требует посещения банковского офиса.

В мае банк запустил для своих зарплатных клиентов уникальный сервис «Деньги до зарплаты», позволяющий получить в СберБанк Онлайн небольшой заём (в размере до половины зарплаты) сроком на месяц по цене обычного потребительского кредита. Спрос на услугу оказался выше ожиданий: сервисом уже воспользовалось более полумиллиона клиентов.

СберБанк развивает и сервисы обслуживания полученного кредита. Так, в этом году запущена бесплатная услуга переноса планового платежа по кредиту на один месяц без влияния на кредитную историю.

Значительный рост показало направление POS-кредитования. За 9 месяцев портфель выданных кредитов в рамках сервиса «Покупай со Сбером» увеличился более чем в три раза и достиг 11,3 млрд руб., а совокупные объемы кредитования с начала года составили 16,7 млрд руб (3,5 млрд за аналогичный период 2020 года). Доля от выдач рынка с начала года увеличилась в 3 раза и составила 9,06% в сентябре 2021 г. Партнерская база выросла до 25,5 тыс. партнеров.

Стоит также отметить поступательное развитие автокредитования. По итогам 10 месяцев 2021 года Сетелем Банк (входит в Группу Сбер) преодолел объём выдач 2020 года, профинансировав 106,8 млрд рублей. Это абсолютный рекорд по объёмам выдач одним банком в одном календарном году в России за всю историю наблюдений. Почти 100 тыс. жителей России в 2021 году воспользовались автокредитами Сбера. Объём портфеля автокредитов Группы превысил 152 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 16%. Это крупнейший портфель автокредитов в России.

Уверенное лидерство на рынке автокредитования обеспечивается благодаря стабильному партнерству с 20 крупнейшими автомобильными брендами, более чем 3000 дилерскими центрами, а также развитием дистанционных каналов продаж и расширением линейки цифровых кредитных продуктов для рынка подержанных автомобилей. Заявку на автокредит можно подать в СберБанк Онлайн, для получения средств визит в банк не требуется. 

Теги: СберБанк

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