Южная Корея запретила операции с российским ЦБ

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Сеул решил присоединиться к санкциям против Банка России. Ранее Сеул приостановил расчеты с семью российскими банками и поддержал отключение некоторых из них от SWIFT

Власти Южной Кореи в понедельник ужесточили свои финансовые санкции против России, запретив операции с российским Центробанком, передает Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.



Ранее аналогичные действия предприняли США и Евросоюз.



Министерство иностранных дел Южной Кореи также заявило, что приняло решение заблокировать любые активы российского центрального банка в вонах, пишет РБК.

