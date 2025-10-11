Юрист рассказал о возможных штрафах при частых переводах на карту

128

Движение денег на карте само по себе не облагается налогом, однако Федеральную налоговую службу (ФНС) интересует, являются ли эти поступления доходом от деятельности. Об этом 11 октября в интервью Lenta.ru рассказала замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль Арина Юсупова.

Эксперт пояснила, что если поступления на карту регулярные и напоминают оплату услуг, ФНС может трактовать их как доход и доначислить налог с штрафами. Для защиты от таких санкций Юсупова посоветовала сохранять прозрачность: фиксировать назначение платежей или работать в официальном режиме самозанятого, пишут "Известия".

Отмечается, что основные «тревожные сигналы» для ФНС — это регулярность и массовость поступлений, одинаковые суммы, переводы от разных лиц и отсутствие явного назначения платежа.

«Например, перевод 200 тыс. рублей от родителей на покупку квартиры вряд ли вызовет вопросы. А вот десятки переводов по 5–10 тыс. рублей ежемесячно от разных клиентов за «консультации» или «услуги без договора» налоговая может расценить как неучтенный доход», — пояснила Юсупова.

Она добавила, что в таких случаях налоговая может запросить пояснения и выписки по счету, и если гражданин не сможет доказать, что деньги не связаны с коммерческой деятельностью, налог будет доначислен с пенями и штрафами.

Для предотвращения претензий она рекомендовала сохранять прозрачность — фиксировать назначение платежа, оформлять расписки и договоры или хотя бы сохранять переписки, подтверждающие природу перевода. Для регулярной профессиональной деятельности стоит использовать официальный режим, например, налог на профессиональный доход.