Также в этом сезоне самарская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России.
Елена Петрова из Самарской области выиграла Кубок России по альпинизму
 Вячеслав Федорищев стал пятым  губернатором, который был принят в казаки.
Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки
Самары Иван Носков посетил две промышленные организации в городе
Глава Самары Иван Носков посетил две промышленные организации в городе
Юрист рассказал о возможных штрафах при частых переводах на карту
Юрист рассказал о возможных штрафах при частых переводах на карту
Подросток из Якутска погиб от удара током во время зарядки iPhone
Подросток из Якутска погиб от удара током во время зарядки iPhone
В Тольятти вор проник в квартиру через незапертую дверь
В Тольятти вор проник в квартиру через незапертую дверь
В Тольятти обновили несколько учреждений культуры
В Тольятти обновили несколько учреждений культуры
В Сызрани задержан подозреваемый в грабеже
В Сызрани задержан подозреваемый в грабеже
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Юрист рассказал о возможных штрафах при частых переводах на карту

11 октября 2025 13:42
Юрист рассказал о возможных штрафах при частых переводах на карту

Движение денег на карте само по себе не облагается налогом, однако Федеральную налоговую службу (ФНС) интересует, являются ли эти поступления доходом от деятельности. Об этом 11 октября в интервью Lenta.ru рассказала замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль Арина Юсупова.

Эксперт пояснила, что если поступления на карту регулярные и напоминают оплату услуг, ФНС может трактовать их как доход и доначислить налог с штрафами. Для защиты от таких санкций Юсупова посоветовала сохранять прозрачность: фиксировать назначение платежей или работать в официальном режиме самозанятого, пишут "Известия".

Отмечается, что основные «тревожные сигналы» для ФНС — это регулярность и массовость поступлений, одинаковые суммы, переводы от разных лиц и отсутствие явного назначения платежа.

«Например, перевод 200 тыс. рублей от родителей на покупку квартиры вряд ли вызовет вопросы. А вот десятки переводов по 5–10 тыс. рублей ежемесячно от разных клиентов за «консультации» или «услуги без договора» налоговая может расценить как неучтенный доход», — пояснила Юсупова.

Она добавила, что в таких случаях налоговая может запросить пояснения и выписки по счету, и если гражданин не сможет доказать, что деньги не связаны с коммерческой деятельностью, налог будет доначислен с пенями и штрафами.

Для предотвращения претензий она рекомендовала сохранять прозрачность — фиксировать назначение платежа, оформлять расписки и договоры или хотя бы сохранять переписки, подтверждающие природу перевода. Для регулярной профессиональной деятельности стоит использовать официальный режим, например, налог на профессиональный доход.

