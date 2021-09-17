Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября

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Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Работа КБ «Спутник» остановилась еще 10 сентября. Центральный банк обнаружил в деятельности самарской кредитной организации многочисленные нарушения, включая сомнительные валютные операции и махинации с отчетностью.

В течение года за нарушения законов и нормативных актов регулятор неоднократно наказывал банк, накладывая запрет на совершение некоторых операций.

Теперь Центральный банк счел, что дальше так продолжаться не может. В банк ввели временную администрацию (таковой стало Агентство по страхованию вкладов), а также наложили мораторий на все расчеты с кредиторами на три месяца, пишет ОБозрение.

Несмотря на то, что формально лицензия у КБ «Спутник» еще не отозвана, и банк не рухнул, АСВ признало его случай страховым и приняла обязательства по выплатам возмещения вкладчикам. На таковое, в частности, могут рассчитывать клиенты-физлица в пределах суммы 1,4 млн руб., а также некоторые виды организаций.

Теперь же АСВ определилось со сроками выплат средств вкладчикам и с банком-контрагентом, который будет их осуществлять. Деньги начнут платить с 20 сентября 2021 года. Банком-контрагентом выбран «Сбербанк». Вкладчики, которые являются клиентами обеих кредитных организаций, смогут получить компенсацию без посещения офиса, дистанционно с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн».

Что касается объема выплат, то по данным агентства, их смогут получить практически все вкладчики КБ «Спутник». По оценкам АСВ, возможностью получить возмещения могут воспользоваться 99,5% из них. Предварительно АСВ оценивало объем обязательств, попадающих под страховой случай, в 530 млн руб., пишет Обозрение.