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Выгодно и удобно: Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки

25 апреля 2023 14:57
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Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки.

С 24 апреля на Домклик Сбербанка заработал новый сервис «Регистрация и расчёты», который существенно упрощает сделки с землёй и жильём. Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки. Сервис работает для сделок между физлицами в отношении вторичного жилья.

Оформляя сделки с жильём, 2,3 млн клиентов Домклик уже воспользовались сервисом «Электронная регистрация», а 2 млн из них выбрали услугу «Безопасные расчёты». Поэтому Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну. Новый сервис «Регистрация и расчёты» поможет участникам сделки зарегистрировать своё жильё в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом — и при этом сэкономить.

Если раньше при купле-продаже квартиры, комнаты или земельного участка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге клиент за сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» платил 15 300 рублей, а в остальных регионах — 12 000 рублей, то теперь с единой услугой «Регистрация и расчёты» в любом регионе России он заплатит всего 5 900 рублей, из которых 3 900 — оплата услуг банка, а 2 000 — госпошлина.

Для покупки и продажи домов с земельными участками услуга тоже подешевела. Для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» стоили 27 200 рублей, в остальных регионах — 20 600 рублей. Новая стоимость услуги — 10 150 рублей, из которых 7 800 – оплата услуг банка, а 2 350 – госпошлина.

Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Пользоваться сервисом «Регистрация и расчёты» выгодно и удобно. Процесс полностью автоматизирован — сервис автоматически формирует пакет документов. Клиенту остаётся только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности — тратить время на поход в Росреестр или МФЦ не придётся. Как только право собственности перейдёт к покупателю, деньги поступят на счёт продавца. До этого момента они будут храниться на специальном счёте в Сбере. Таким образом банк обеспечит безопасный расчёт между покупателем и продавцом недвижимости».

Подробнее о сервисе «Регистрация и расчёты» — на сайте Домклик.

Теги: СберБанк

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