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ВТБ с 21 августа повышает ставки по ипотеке

17 августа 2023 23:03
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Согласно информации на сайте банка, минимальная ставка сейчас по ипотеке на вторичное жилье и в новостройках — от 11,5%.

ВТБ с 21 августа повышает базовые ставки по ипотеке в рамках рыночных программ на 2 процентных пункта, ставка по заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, будет действовать до 18 сентября, сообщила пресс-служба кредитной организации, передает РИА Новости.

"С 21 августа ВТБ пересматривает условия по своим ипотечным программам. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Базовая ставка по нашим рыночным программам увеличится на 2 процентных пункта. ВТБ также корректирует срок ранее принятых решений по заявкам. По заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября", — говорится в сообщении.

Условия по льготным программам ВТБ оставляет без изменений и сохраняет ранее введенные дисконты по ним до 15 сентября. По ипотеке с господдержкой средства можно получить от 7,3%, в рамках семейной и IT-ипотеки — от 4,3 и 4% соответственно, Дальневосточной — от 1,7%. Сохраняются также текущие минимальные требования к уровню первого взноса — от 10%.

Ставки по потребительским кредитам до конца августа ВТБ не меняет, добавили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте банка, минимальная ставка сейчас по ипотеке на вторичное жилье и в новостройках — от 11,5%.

Ранее о повышении с 22 августа ставок по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 2 процентных пункта сообщил Сбербанк. При этом кредиты по всем заявкам, поступившим до этого момента, будут одобрены по прежним ставкам, уточнили в кредитной организации.

 

Фото:   ru.freepik.com

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