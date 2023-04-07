Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей

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Всего за 4 дня после выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 аудитория нейросети достигла 1 млн уникальных пользователей, которые уже сгенерировали свыше 5 миллионов изображений. В лидерах такие запросы как: «кот», «любовь», «космос» и «счастье».

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Модель знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Фото: пресс-служба Сбербанка