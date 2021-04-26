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Волонтёры Сбербанка высадили 20 000 деревьев в Самарской области

26 апреля 2021 09:53
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Волонтёры Сбербанка высадили 20 000 деревьев в Самарской области

В рамках «Зеленого марафона» и реализации ESG стратегии Сбера в Самарской области прошла совместная акция СберБанка, Благотворительного фонда СберБанка «Вклад в будущее» и Движения «ЭКА» по высадке деревьев. Акция прошла в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс».

Проект направлен на борьбу с опустыниванием южных территорий страны, к которому приводят различные природные явления, техногенные катастрофы и другие катаклизмы. Эти явления привели к уничножению 50% лесов, защищающих территории от опустынивания и предотвращающих изменения климата в регионе. 

Самарская область стала первым регионом, в котором прошла акция. 100 волонтёров СберБанка высадили 20 000 саженцев в Большеглушицком и Большечерниговском районах Самарской области на площади около 5 000 га.  С 23 апреля по 5 июня в 11 регионах России будет высажено 180 000 деревьев. 

Всего запланировано, что в 2021 году будет высажено 500 000 деревьев на южных границах страны: от Ростовской области до Республики Бурятия.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: 

«В Сбербанке уверены, что беречь и сохранять природные богатства нашей страны – очень важно. Но, к сожалению, сегодня этого недостаточно. Необходимо не только поддерживать природу, но и восстанавливать её. Мы, совместно с партнерами, провели в Самарской области акцию по посадке деревьев. Такие лесопосадки позволят изменить ситуацию с опустыниванием и остепнением территорий и восстановят экосистему региона. Я уверен, что подобные акции будут проводиться ежегодно и помогут улучшить экологию в нашей стране».

Елена Горохова, директор Движения ЭКА: 

«Самарская область - один из первых регионов-участников климатического проекта «Южный лесной пояс России», призванного замедлить климатические изменения в нашей страны. При должном уходе за высаженными деревьями уже через несколько лет молодой лес поможет замедлить остепнение земель на территории региона и даже за его пределами. Мы благодарим координаторов и волонтеров посадки в Самарской области за участие и надеемся, что это был не только полезный для природы, но и интересный для каждого опыт»

Теги: высадка деревьев озеленение сбер

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