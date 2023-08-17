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Власти решили пока не ужесточать валютный контроль

17 августа 2023 09:12
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Власти решили пока не ужесточать валютный контроль

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали «Ведомостям» два близких к кабмину источника, информацию подтвердил собеседник, знакомый с ходом совещания. Свое видение ситуации на валютном рынке представили, помимо Набиуллиной, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников. 

Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». В последние два дня в правительстве обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. Причем это касается прежде всего неэнергетических компаний, отметил один из собеседников. Например, нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки – это налоги, напомнил он. Игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений.

Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников. Кроме этого, вероятен рост фискальной нагрузки. «Вряд ли компаниям захочется продавать больше выручки для уплаты налогов», – иронизирует один из собеседников. 

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