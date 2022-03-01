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Международная платежная система Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России, о которых западные страны объявили на фоне операции в Донбассе. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

«Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что в Visa в течение последних дней «с глубокой грустью и неверием наблюдали за трагическими событиями на Украине».

Ранее 1 марта международная платежная система Mastercard объявила об отключении некоторых российских банков, попавших под санкции. Выпущенные ими карты Mastercard не будут работать за границей и на иностранных интернет-магазинах. В России ими можно будет пользоваться без ограничений, поскольку транзакции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором системы «Мир».