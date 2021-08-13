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Visa запустила в России сервис, который позволяет держателям карт удалять платежные данные с любых сайтов

13 августа 2021 21:38
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Сервис показывает все сайты, к которым пользователь привязывал свои банковские карты.

Visa запустила в России сервис, который позволяет держателям карт удалять платежные данные с любых сайтов, перелает phones.ru со ссылкой на "Известия".

Сервис показывает все сайты, к которым пользователь привязывал свои банковские карты. Он также позволяет предотвратить непредвиденные платежи по забытым подпискам и исключить утечки банковских сведений.

Каждый банк, который выпускает карты Visa, может внедрить сервис в свое мобильное приложение. ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк уже разрабатывают обновления.

Похожий сервис тестируют MasterCard и Система быстрых платежей.

 

Фото:   phones.ru 

Теги: Visa банковский сервис сервис удаление платежей

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