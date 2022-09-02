валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые

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Экономическая сущность валютных счетов россиян изменилась, они по сути превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, заявил в интервью РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

«Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», – рассказал он.

Банки, отметил Тулин, раньше клиентов поняли, что традиционные мировые валюты стали «токсичными». Сейчас они не могут исполнять свои валютные обязательства из-за нехватки наличной валюты и проблем с переводами за границу и оплатой банковскими картами за границей. Из-за этого ряд банков и стали вводить комиссии для физлиц за хранение долларов и евро, а также убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Первый зампред ЦБ считает, что банки, выдавливая таким образом клиентов из валютной формы сбережений, «делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов».

В своем интервью Тулин также высказал мнение, что намного безопаснее хранить использовать в расчетах валюты стран, не поддержавших санкции против России.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо», – считает он.

В начале августа Банк России опубликовал обзор перспектив финансового рынка в условиях санкций, в котором, в частности, приоритетным называется неизбежный постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте. Российские банки, считает ЦБ, несут риски не только прямых потерь по активам в долларах или евро, которые рискуют оказаться заблокированными, но и потерь по кредитам в недружественных валютах, выданным российским заемщикам и заемщикам из дружественных государств: провести платеж в «токсичной» валюте в счет погашения кредита может оказаться затруднительно из-за правовых и операционных ограничений, пишут Ведомости.