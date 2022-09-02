валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые

Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские торговые центры подали иски к Zara на миллионы рублей
ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти
ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году
Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году
В Октябрьске пьяный мотоциклист врезался в бордюр
В Октябрьске пьяный мотоциклист врезался в бордюр
В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми
В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми
В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария
В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0
EUR 60.28
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые

2 сентября 2022 09:17
170
валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые

Экономическая сущность валютных счетов россиян изменилась, они по сути превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, заявил в интервью РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

«Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», – рассказал он.

Банки, отметил Тулин, раньше клиентов поняли, что традиционные мировые валюты стали «токсичными». Сейчас они не могут исполнять свои валютные обязательства из-за нехватки наличной валюты и проблем с переводами за границу и оплатой банковскими картами за границей. Из-за этого ряд банков и стали вводить комиссии для физлиц за хранение долларов и евро, а также убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Первый зампред ЦБ считает, что банки, выдавливая таким образом клиентов из валютной формы сбережений, «делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов».

В своем интервью Тулин также высказал мнение, что намного безопаснее хранить использовать в расчетах валюты стран, не поддержавших санкции против России. 

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо», – считает он.

В начале августа Банк России опубликовал обзор перспектив финансового рынка в условиях санкций, в котором, в частности, приоритетным называется неизбежный постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте. Российские банки, считает ЦБ, несут риски не только прямых потерь по активам в долларах или евро, которые рискуют оказаться заблокированными, но и потерь по кредитам в недружественных валютах, выданным российским заемщикам и заемщикам из дружественных государств: провести платеж в «токсичной» валюте в счет погашения кредита может оказаться затруднительно из-за правовых и операционных ограничений, пишут Ведомости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
183
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
527
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
477
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
355
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
1063
Весь список