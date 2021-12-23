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В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза
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В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза

23 декабря 2021 14:55
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Сбер представил новинку как ответ на возрастающее количество спам-звонков и однотипных коммуникаций по телефону.

Сервис Умный автоответчик стал доступен в приложении СберБанк Онлайн, для активации достаточно озвучить голосовой запрос «Салют, подключи автоответчик». Тем пользователям, кто подключит сервис в период с 20.12.2021 по 15.01.2022, Сбер подготовил специальный новогодний подарок. В течение 24 часов после установки автоответчика пользователю придет сообщение от Деда Мороза, в нем будет два подарка – скидку 30% в Самокате или СберМаркете на выбор и 3 месяца бесплатной связи на тарифе «Салют ПРОМО» в СберМобайл. Кроме того, каждый 12-й пользователь, подключивший автоответчик, сможет получить один из подарков от SberDevices: ТВ-медиаприставку SberBox, умную лампу или умную розетку.

Умный автоответчик был представлен 6 декабря в рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Сервис обладает уникальной для российского рынка функцией — позволяет настроить персональные ответы для определённых номеров из списка контактов пользователя. На пропущенные звонки будут отвечать ассистенты Салют. Например, если вы не можете ответить близким людям из списка контактов, ассистенты скажут, что вы сейчас заняты, и поздравят с наступающим Новым годом, а курьеру из Самоката продиктуют код домофона и попросит оставить заказ у двери.

Сбер представил новинку как ответ на возрастающее количество спам-звонков и однотипных коммуникаций по телефону. Теперь виртуальные ассистенты могут взять на себя общение по вопросам, которые пользователь готов им делегировать, что становится особенно актуально в предновогодний период.

Теги: СберБанк

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