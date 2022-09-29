В Турции прошли протесты против отказа банков от платежной системы «Мир»

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Турецкая партия «Родина» организовала в Анталье акцию протеста на фоне сообщений о прекращении использования банками российской платежной системы «Мир». Об этом 29 сентября сообщила газета Aydınlık.

Как пишет издание, участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки, вслед за частными, поддались давлению Запада.

«Было подчеркнуто, что США, угрожающие России, угрожают и Турции», — указало СМИ.

Ранее в четверг директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин сообщил «Известиям», что все банки Турции перестали принимать карты «Мир». По его данным, Турция в качестве альтернативы может предложить создание нового банка для работы с картами российской платежной системы.

28 сентября сообщалось, что пользователи новостного сайта Haber7 обрушились с критикой на США и Европу за оказание давления на турецкие банки с целью их отказа от обслуживания карт системы «Мир» под угрозой вторичных санкций.

По мнению большинства читателей, госбанки Турции вынуждены были пойти на отказ от обслуживания российских карт под давлением западных сил.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение банков Турции не обслуживать российские карты «Мир» принято под беспрецедентным давлением США. По его словам, в данной ситуации Турция и Россия должны совместно искать пути решения проблемы, пишут "Известия".