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В Центробанке назвали признаки подозрительного платежа

3 апреля 2021 12:15
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В Центробанке назвали признаки подозрительного платежа

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев объяснил, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, система приостановит банковскую операцию, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, таким сигналом может стать покупка в другой стране. Также подозрение вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами. Всего же, отметил представитель регулятора, в зависимости от банка системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев.

Сычев особо подчеркнул, что банк может приостановить такую операцию, но не заблокировать или отменить ее.

По закону он должен принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить платеж или перевод. Если же дозвониться не удалось, банк обязан дальше провести эту операцию.

В ноябре 2020 года старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский предупредил россиян о возможной блокировке банковских карт за небольшой денежный перевод. Он объяснил, что при блокировании карт банки руководствуются федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и пособничеству терроризму».

По словам Рогачевского, к блокировке часто приводит сомнительная операция. По его словам, к таковой могут отнести даже «банальный перевод» денег с карты на карту. Зачастую это происходит при ведении владельцем предпринимательской деятельности, пишет Lenta.Ru.

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