В ЦБ заявили, что курс рубля останется единым и рыночным

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Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми", - отметил ЦБ.

Регулятор при этом подчеркнул, что биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования, пишет ТАСС.