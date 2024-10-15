В ЦБ допустили новое повышение ключевой ставки

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз, пишет РИА Новости.

"Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов" — так Заботкин ответил на вопрос о том, может ли регулятор пересмотреть прогноз по инфляции в свете предложенной правительством в следующем году индексации тарифов ЖКХ.