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В Тольятти при финансовой поддержке Сбербанка построен завод по производству входных металлических дверей 

14 сентября 2021 15:26
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Состоялось торжественное открытие нового модернизированного завода компании «Феррони Тольятти», построенного при финансовой поддержке Сбербанка.

В городе Тольятти Самарской области состоялось торжественное открытие нового модернизированного завода компании «Феррони Тольятти», построенного при финансовой поддержке Сбербанка. Компании был выдан кредит на закупку сырья и материалов, необходимых для запуска завода в размере 1,2 млрд рублей. Завод в Тольятти стал уже третьей производственной площадкой, еще два завода расположены в Йошкар-Оле.

Запуск автоматизированных линий позволит выпускать до 6 тысяч единиц продукции в сутки. Уже сейчас на предприятии трудится 1,4 тыс. человек, планируется прием на работу еще более 500 человек до конца этого года. Данные мощности опережают крупнейшую производственную площадку в России находящуюся в Йошкар-Оле (Феррони Йошкар-Ола, также входящего в периметр группы), тем самым, центр дверного производства смещается в сторону Самарской области.

В планах компании – активное развитие технологий и производственных процессов, в том числе с использованием сервисов экосистемы Сбера.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Сбербанк с большим вниманием относится к своим партнерам, создает комфортные условия, которые позволяют успешно развивать бизнес. Группа компаний «FERRONI» — один из крупнейших наших клиентов в Поволжье. Рад, что наше сотрудничество помогает компании расти, повышать производственные мощности, а значит делать продукцию еще доступнее для клиентов".

Олег Князьков, финансовый директор ГК «Феррони»: 

"Бренд «Феррони» занимает первое место в отрасли среди производителей и компаний по реализации входных металлических дверей в Европе. Кроме того, мы также лидируем и по экспорту продукции в другие страны, в начале сентября 2021 года с Феррони Тольятти отгружены первые полноценные партии продукции по экспортным контрактам нашим партнерам в другие страны, с открытием данного завода, компания закрываем промежуточный этап реализации стратегии развития увеличивая экспортный потенциал, а также еще больше переходит к импортозамещению по производству фурнитуры. Следующий акцент сделан на реализацию других инвестиционных планов. Благодарим Сбер за активное участие и поддержку компании в ее планах. В настоящее время обсуждается активное совместное партнерство, запущен процесс подготовки и реализации стратегии развития на ближайшие годы в сфере поддержки отрасли промышленности высоких переделов на территории г.Тольятти Самарской области". 

 

 

 

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