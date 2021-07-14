В сервисе Сбера «Своё дело» зарегистрировалось полмиллиона самозанятых

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Сервис Сбера «Своё дело» для самозанятых, доступный в мобильном приложении СберБанк Онлайн, преодолел рубеж в полмиллиона регистраций. Сервис позволяет физическим лицам зарегистрироваться в качестве самозанятых онлайн всего за пару минут, не посещая налоговую и банк.

Каждую минуту в сервисе «Своё дело» регистрируется один новый самозанятый. За последний год количество регистраций выросло вчетверо — и это несмотря на пандемию коронавируса. Высокая популярность нашего сервиса объясняется тем, что это простой, быстрый и удобный способ легализовать свою деятельность, а кроме того — получить бонусом пакет услуг, в котором есть всё необходимое для ведения своего дела. В прошлом году, когда специальный налоговый режим для людей, работающих на себя, был распространен на всю Россию, мы стали наблюдать значительный рост числа самозанятых. По нашим прогнозам, к концу этого года число зарегистрированных самозанятых в России может превысить число зарегистрированных предпринимателей, - Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка

– Получить официальный статус самозанятого предпринимателя сейчас очень просто. Любой житель нашего региона может бесплатно воспользоваться сервисом «Своё дело» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, чтобы без походов в налоговую службу и банк начать официально оказывать свои услуги. В Самарской области такую возможность использовали уже около 12 тыс. человек, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка

После регистрации самозанятого в СберБанк Онлайн клиенту доступен уникальный бесплатный пакет услуг, включающий цифровую карту, возможность формировать чеки, отправлять их клиентам и ежемесячно рассчитывать на их основе налог на профессиональный доход, вести онлайн-запись клиентов, получать консультации юриста, проходить обучение, формировать юридические документ и за несколько минут создавать сайты на основе готовых шаблонов.

Сервис постоянно улучшается: сегодня зарегистрироваться в качестве самозанятых в СберБанк Онлайн могут и граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Подробнее о сервисе «Своё дело» и налоговом режиме для самозанятых — на сайте Сбербанка в разделе «Самозанятым».