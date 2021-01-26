Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти журналисты-туристы познакомятся с уникальным архитектурным ансамблем Поволжского православного института, выполненным в традициях «русского стиля».
ВУЗы Самары и Тольятти: седьмой зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Проект включает две выставки — «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре» и «Художники у станка. Искусство после революции».
Третьяковка в Самаре и галерея «Виктория» представляют выставочный проект «Новые «реализмы»
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проводит трудовой конкурс «Профессионал года 2021».
Самарские организации приглашаются к участию в конкурсе «Профессионал года 2021»
Сегодня Поволжский банк Сбербанка обслуживает 32,5 тысячи студенческих банковских карт, из которых 9,4 тысячи принадлежат учащимся в возрасте от 18 до 21 года.
В Сбербанке рассказали, на что студенты Поволжских вузов тратят свои деньги
Родительская общественность возмущена призывами к подросткам участвовать в политических акциях
Ему было 64 года.
Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Ранее Путин отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
В Кремле не будут разглашать имена владельцев "дворца" в Геленджике
В Самаре корректируется работа управляющих организаций, не справившихся с уборкой скатных кровель.
Очистка кровель – основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.5
EUR 91.15
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Сбербанке рассказали, на что студенты Поволжских вузов тратят свои деньги

26 января 2021 15:33
86
Сегодня Поволжский банк Сбербанка обслуживает 32,5 тысячи студенческих банковских карт, из которых 9,4 тысячи принадлежат учащимся в возрасте от 18 до 21 года.

25 января российское студенчество отметило свой праздник, который в народе еще именуют Татьяниным днем. Специально к этой дате Поволжский банк Сбербанка подсчитал, на какие нужды тратят деньги студенты со своих банковских карт.

Сегодня Поволжский банк Сбербанка обслуживает 32,5 тысячи студенческих банковских карт, из которых 9,4 тысячи принадлежат учащимся в возрасте от 18 до 21 года. В 2020 году среднемесячные безналичные траты в расчете на одну карту составили чуть более 14 тысяч рублей. Впрочем, в зависимости от региона эта цифра варьировалась.

Среднемесячный размер трат студента по банковской карте Сбербанка в 2020 году в Самаре – 16 425 рублей.

Как выяснилось, студенты в Поволжье практически не пользуются банкоматами. Среднемесячная сумма, которую учащиеся вузов и колледжей снимают и переводят с их помощью, составляет всего 207 рублей. Платежам через Мобильный банк юные клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают безналичные переводы физическим (986 рублей в месяц) и юридическим лицам (711 рублей в месяц) с использованием СберБанк Онлайн. Еще 4437 рублей среднестатистический студент ежемесячно тратит, передвигаясь и оплачивая безналом товары и услуги. Но самая большая статья расходов – это покупки в интернете. В среднем на эту статью у учащихся уходит 8058 рублей в месяц.

Таким образом 31% своих средств с банковских карт студенты поволжских вузов и колледжей тратят на товары и услуги, а 69% – на переводы.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Мы видим, что современные студенты активно пользуются безналичными платежами, совершая покупки и управляя своими финансами онлайн. Для удобства своих клиентов Сбербанк развивает кампусные проекты в вузах, предоставляя и учащимся и преподавателям «умные» банковские карты. Их можно использовать не только для зачисления стипендий и зарплат, но и для автоматизации пропускного режима в учебных заведениях, учета рабочего времени сотрудников и контроля посещаемости занятий студентами».

В 2020 году Сбербанк реализовал 25 кампусных проектов с вузами и колледжами Поволжья, в том числе 8 кампусных проектов реализовано в учебных заведениях Самары. Теперь их учащиеся и преподаватели могут использовать свою банковскую карту как пропуск на территорию учебного заведения и электронный читательский билет в библиотеке, оплачивать питание в столовой, а в регионах с развитой транспортной инфраструктурой возможно размещение на карте транспортного приложения.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
25 января 2021  19:25
По мнению контрольного ведомства, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам.
Счетная палата видит риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен
По мнению контрольного ведомства, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам. Экономика региона
620
25 января 2021  12:27
26 января 11-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию ПАО «Тольяттиазот» на решение суда о введении наблюдения в ООО «Томет».
Махлаи предприняли очередную попытку вновь обанкротить «Томет» 
26 января 11-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию ПАО «Тольяттиазот» на решение суда о введении наблюдения в ООО «Томет». Экономика региона
463
22 января 2021  10:56
Популярные подработки студентов в Самаре связаны с физическим трудом
Популярные подработки студентов в Самаре связаны с физическим трудом
В России среди соискателей работа грузчика самая востребованная - на нее приходится 16% откликов. Экономика региона
1229
Весь список
Финансы и Банки
26 января 2021  15:33
Сегодня Поволжский банк Сбербанка обслуживает 32,5 тысячи студенческих банковских карт, из которых 9,4 тысячи принадлежат учащимся в возрасте от 18 до 21 года.
В Сбербанке рассказали, на что студенты Поволжских вузов тратят свои деньги
Сегодня Поволжский банк Сбербанка обслуживает 32,5 тысячи студенческих банковских карт, из которых 9,4 тысячи принадлежат учащимся в возрасте от 18 до 21 года. Финансы и Банки
86
25 января 2021  18:07
К этой дате Сбер подготовил карьерную игру с возможностью подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности.
Сбер поздравляет молодёжь с Днём студента
К этой дате Сбер подготовил карьерную игру с возможностью подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности. Финансы и Банки
507
25 января 2021  10:00
Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online
Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online
Акселератор пройдёт в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года и принять в нем участие можно будет абсолютно бесплатно. Финансы и Банки
842
Весь список
Строительство
26 января 2021  13:50
Залы суда в Самаре не будут соседствовать с офисами
Залы суда в Самаре не будут соседствовать с офисами
Коммерсанты предпочли получить компенсацию за «Фабрику-кухню» деньгами. Строительство
138
26 января 2021  13:47
На Московском шоссе в Самаре построят новый жилой комплекс
На Московском шоссе в Самаре построят новый жилой комплекс
Ввести ЖК "Московское" в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. Строительство
149
23 января 2021  13:02
Названы лидирующие по росту цен на жилье города России
Названы лидирующие по росту цен на жилье города России
Самара в их число не вошла. Строительство
1236
Весь список
Материалы и технологии
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
245
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
2844
11 января 2021  12:51
Отвертки индикаторные и особенности их выбора
Индикаторные отвертки напряжения очень удобны при выполнении электромонтажных работ. По принципу работы они мало чем отличаются от обычного тестера напряжения. Материалы и технологии
2929
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
7508
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
9546
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
10871
Весь список
Бизнес
25 января 2021  18:21
В 2020 году в Гарантийном фонде Самарской области начали действовать пять антикризисных программ.
При поддержке Гарантийного фонда предприниматели региона смогли привлечь 2,2 млрд рублей
В 2020 году в Гарантийном фонде Самарской области начали действовать пять антикризисных программ. Бизнес
500
21 января 2021  11:25
На территории технопарка «Жигулевская долина» работает Региональный центр инжиниринга
На территории технопарка «Жигулевская долина» работает Региональный центр инжиниринга
Ежегодно услугами РЦИ пользуются более 170 контрагентов.  Бизнес
1321
19 января 2021  18:07
Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи 
Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. Бизнес
1841
Весь список
Новости компаний
22 января 2021  17:12
Новая версия отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений.
АвтоВАЗ выпустил новую пятидверную версию Lada Niva Legend
Новая версия отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений. Новости компаний
1621
21 января 2021  22:46
В современных магазинах и заведениях общественного питания успешно используют различные холодильные витрины.
Как выбрать холодильную витрину
В современных магазинах и заведениях общественного питания успешно используют различные холодильные витрины. Новости компаний
1108
20 января 2021  18:40
Каждый год на рынке появляется все больше новых образцов оборудования для различных отраслей промышленности.
Промышленное оборудование – предложения компании Промнавигатор
Каждый год на рынке появляется все больше новых образцов оборудования для различных отраслей промышленности. Новости компаний
1300
20 января 2021  18:29
Для измерений силы, а также напряжения тока - постоянного и переменного, сопротивления постоянному току и емкости, относительного уровня передачи переменного напряжения, успешно используют комбинированный прибор Ц 4353.
Прибор электроизмерительный Ц4353
Для измерений силы, а также напряжения тока - постоянного и переменного, сопротивления постоянному току и емкости, относительного уровня передачи переменного...Новости компаний
1345
Весь список
IT и Коммуникации
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
1621
13 января 2021  13:20
Камеры IP и их преимущества
Создание качественной системы видеонаблюдения всегда приносит вам массу положительных факторов и возможностей. IT и Коммуникации
2536
29 декабря 2020  23:43
Как должно быть организовано продвижение сайтов?
Раскрутка сайтов, выполненная сертифицированными профессионалами, обладает массой преимуществ. Главное обратиться к таким профессионалам. IT и Коммуникации
5529
Весь список
Транспорт
26 января 2021  14:03
В Самарской области предложили запретить эвакуацию автомобилей на штрафстоянки
В Самарской области предложили запретить эвакуацию автомобилей на штрафстоянки
Инициатива вызвала активное противодействие думского большинства. Транспорт
123
26 января 2021  12:41
ФПК предоставляет пассажирам скидку 30% на верхние места в плацкарт
ЖД предоставляет пассажирам скидку 30% на верхние места в плацкарт
Воспользоваться предложением можно при покупке билетов на верхние места в конце вагона (34, 36), а также на верхние боковые места. Транспорт
142
26 января 2021  12:17
Как выбрать автохимию – предложения компании АиС
Как выбрать автохимию – предложения компании АиС
В современном мире на авторынке есть масса предложений касаемо автохимии. И неопытный автовладелец может растеряться в обилии ассортимента. Транспорт
54
25 января 2021  10:55
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
1404
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
1617
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
7673
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
8251
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
8326
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
8049
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
13391
Весь список
Электронные технологии
26 января 2021  12:26
Как набрать подписчиков в Ютубе бесплатно и платно
Подготовка качественного контента – важное, но не единственное условие успеха на YouTube. Даже содержательные видеоролики могут иметь малое количество...Электронные технологии
54
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
8562
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
9374
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
8205
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
7880
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
8143
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
3775
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
5977
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
7726
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
2214
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
5170
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
6969
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
6633
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
13229
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
11729
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
20146
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
19383
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
11317
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
8789
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
8165
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
34244
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
35991
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
35574
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
30697
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
31276
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой.
25 января 2021  21:49 
Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
1824
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета.
25 января 2021  18:52 
Дмитрий Азаров – студентам: «Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки»
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета. Образование
2051
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
25 января 2021  10:55 
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
1404
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
25 января 2021  10:47 
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Образование
1425
В Самарской области прогнозируют сильный туман
25 января 2021  09:39 
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
1417
Весь список
Акценты
26 января 2021  14:58 
Родительская общественность возмущена призывами к подросткам участвовать в политических акциях
Представители Областного родительского собрания написали обращение к губернатору СО Дмитрию Азарову. Социум
104
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой.
25 января 2021  21:49 
Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
1825
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета.
25 января 2021  18:52 
Дмитрий Азаров – студентам: «Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки»
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета. Образование
2052
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
6390
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
6852
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
11304
Весь список
Новости Тольятти
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
280
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
1238
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
3950
Весь список