В Сбербанке рассказали, на что студенты Поволжских вузов тратят свои деньги

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25 января российское студенчество отметило свой праздник, который в народе еще именуют Татьяниным днем. Специально к этой дате Поволжский банк Сбербанка подсчитал, на какие нужды тратят деньги студенты со своих банковских карт.

Сегодня Поволжский банк Сбербанка обслуживает 32,5 тысячи студенческих банковских карт, из которых 9,4 тысячи принадлежат учащимся в возрасте от 18 до 21 года. В 2020 году среднемесячные безналичные траты в расчете на одну карту составили чуть более 14 тысяч рублей. Впрочем, в зависимости от региона эта цифра варьировалась.

Среднемесячный размер трат студента по банковской карте Сбербанка в 2020 году в Самаре – 16 425 рублей.

Как выяснилось, студенты в Поволжье практически не пользуются банкоматами. Среднемесячная сумма, которую учащиеся вузов и колледжей снимают и переводят с их помощью, составляет всего 207 рублей. Платежам через Мобильный банк юные клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают безналичные переводы физическим (986 рублей в месяц) и юридическим лицам (711 рублей в месяц) с использованием СберБанк Онлайн. Еще 4437 рублей среднестатистический студент ежемесячно тратит, передвигаясь и оплачивая безналом товары и услуги. Но самая большая статья расходов – это покупки в интернете. В среднем на эту статью у учащихся уходит 8058 рублей в месяц.

Таким образом 31% своих средств с банковских карт студенты поволжских вузов и колледжей тратят на товары и услуги, а 69% – на переводы.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Мы видим, что современные студенты активно пользуются безналичными платежами, совершая покупки и управляя своими финансами онлайн. Для удобства своих клиентов Сбербанк развивает кампусные проекты в вузах, предоставляя и учащимся и преподавателям «умные» банковские карты. Их можно использовать не только для зачисления стипендий и зарплат, но и для автоматизации пропускного режима в учебных заведениях, учета рабочего времени сотрудников и контроля посещаемости занятий студентами».

В 2020 году Сбербанк реализовал 25 кампусных проектов с вузами и колледжами Поволжья, в том числе 8 кампусных проектов реализовано в учебных заведениях Самары. Теперь их учащиеся и преподаватели могут использовать свою банковскую карту как пропуск на территорию учебного заведения и электронный читательский билет в библиотеке, оплачивать питание в столовой, а в регионах с развитой транспортной инфраструктурой возможно размещение на карте транспортного приложения.

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