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В СберБанк Онлайн появились справки от государства

3 сентября 2021 14:10
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Пользователи теперь могут заказывать и получать выписки из электронной трудовой книжки, об остатке материнского капитала, 2-НФДЛ и о статусе предпенсионера. 

В СберБанк Онлайн появились справки от государства

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн теперь могут заказывать и получать выписки из электронной трудовой книжки, об остатке материнского капитала, 2-НФДЛ и о статусе предпенсионера. 

Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Воспользоваться новыми возможностями СберБанк Онлайн можно в разделе «Сервисы» (подраздел «Госуслуги») или найдя их по ключевому слову в поисковой строке. В ближайших планах — расширить количество доступных в приложении справок и запустить ещё несколько государственных услуг, в том числе выход на пенсию и обжалование штрафов ГИБДД. 

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Тесно работая с различными государственными ведомствами, мы создаём удобные комплексные сервисы для миллионов россиян. Наша задача — перенести взаимодействие граждан с государством в онлайн, сделать интуитивно понятный интерфейс и тем самым высвободить время людей для более приятных дел. Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов — граждан России — не было никакой разницы между получением услуг Сбера и государственных услуг: клиентский путь в обоих случаях должен быть моментальным, безопасным и бесшовным. И, разумеется, цифровым — доступным в любое время и в любом месте, безбумажным и экологичным".

 

 

Теги: справки СберБанк Онлайн

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