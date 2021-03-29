В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей

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В Самарской области количество «раскрытых» эскроу-счетов с начала года увеличилось на 69,3%: по данным на 1 февраля 2021 года в регионе раскрыт 591 эскроу-счет. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в счет погашения предоставленных кредитов, составила 1786,1 млн рублей (рост более чем в 2 раза по сравнению с началом года).

«Активное «раскрытие» счетов эскроу в начале этого года обусловлено вводом объектов в эксплуатацию и передачей квартир в собственность участникам долевого строительства. Напомню, что с июля 2019 года застройщики ведут строительство за счет банковских кредитов или собственных средств. Привлекать деньги дольщиков можно только через счета эскроу. Пока дом не сдан, деньги на счетах эскроу принадлежат дольщикам. Получить к ним доступ застройщики могут только после завершения строительства и подписания акта о введении дома в эксплуатацию», – объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Всего в регионе на 1 февраля 2021 года открыто 5 904 счета эскроу по договорам участия в долевом строительстве, остатки средств на них составляют 15,3 млрд рублей, сообщает Банк России.

Фото: Банк России