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В Самарской области при доставке через банки социальные выплаты и пенсии будут перечисляться 14 и 17 числа

4 февраля 2025 15:51
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Раньше при такой доставке они поступали на счета граждан три раза в месяц — 14, 17 и 23 числа.

С февраля 2025 года в Самарской области изменились даты зачисления пенсий и социальных выплат через банки. Раньше при такой доставке они поступали на счета граждан три раза в месяц — 14, 17 и 23 числа. Теперь средства будут перечисляться два раза в месяц — 14 и 17 числа:

14 числа — для получателей пенсий и иных социальных выплат г. Самара, а также городов и районов Самарской области;

17 числа — получателям пенсий и иных социальных выплат г. Тольятти,

г. Жигулевска, г. Сызрани, г. Октябрьска, Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов Самарской области.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Теги: Самара

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