В Самарской области при доставке через банки социальные выплаты и пенсии будут перечисляться 14 и 17 числа

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С февраля 2025 года в Самарской области изменились даты зачисления пенсий и социальных выплат через банки. Раньше при такой доставке они поступали на счета граждан три раза в месяц — 14, 17 и 23 числа. Теперь средства будут перечисляться два раза в месяц — 14 и 17 числа:

14 числа — для получателей пенсий и иных социальных выплат г. Самара, а также городов и районов Самарской области;

17 числа — получателям пенсий и иных социальных выплат г. Тольятти,

г. Жигулевска, г. Сызрани, г. Октябрьска, Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов Самарской области.

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