В Самаре рухнул коммерческий банк «Спутник»

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Банк России нашел в Самаре еще один банк, который занимался проведением сомнительных валютно-обменных операций. Речь идет о региональном кредитном учреждении «Спутник».

Управлять КБ «Спутник» в ближайшие шесть месяцев будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», пишет 63.ру.

— Это решение принято из-за того, что топ-менеджмент кредитного учреждения занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения. Также руководство банка нарушало федеральные законы и нормативные акты Банка России. При этом ни владельцы, ни менеджмент не приняли мер по стабилизации финансового положения банка. На время деятельности временной администрации полномочия акционеров КБ «Спутник», связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены. Эти меры направлены на защиту интересов вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов, — говорится в сообщении Центробанка.