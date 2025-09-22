В Самаре пройдет День открытых дверей Банка России

153

Банк России 27 сентября проведет День открытых дверей по всей стране.

Жителей и гостей региона ждет разнообразная просветительская программа в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Гости увидят интерьеры одного из самых величественных самарских зданий конца XIX века, построенного для самарского отделения Госбанка. Во время экскурсии и музейного квеста посетители узнают, как развивалась банковская система и какой вклад в экономику страны и региона вносит Банк России сегодня.

Также участников Дня открытых дверей ждут познавательные активности.

Запись на сайте (https://www.cbr.ru/openday/form/?cityCode=sam)