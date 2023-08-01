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В России заработал закон о цифровом рубле

1 августа 2023 12:35
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В России заработал закон о цифровом рубле

В России с 1 августа вступил в силу закон, который позволит ЦБ начать пилотирование цифрового рубля.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке, пишет РБК.

Регулятор уже пообещал, что тестирование начнется в августе. В нем примут участие 13 банков, их названия ЦБ не приводил. Тесты будут проводиться на ограниченном круге клиентов и сотрудников крупных кредитных организаций. 

Точных сроков поступления цифрового рубля в широкое обращение ЦБ не объявлял, но допускал, что все граждане смогут получить возможность открывать цифровые кошельки для новой формы денег на горизонте 2025−2027 годов.

Предполагается, что тогда открыть цифровой кошелек можно будет через любое мобильное приложение банка, где у клиента уже есть счета.

При этом необходимо будет заключить договор с оператором платформы крипторубля, которым выступает Центробанк.

Пополнить цифровой кошелек можно будет также через мобильное приложение банка, там же можно будет оформить перевод третьим лицам. При использовании цифрового рубля не начисляются проценты на остаток и кешбэк. В цифровом рубле нельзя будет взять кредиты или открыть вклады.

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