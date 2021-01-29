В России прогнозируют закрытие до 30 банков за 2021 год

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Экономисты международного агентства S&P заявили о падении доходов банков в России на 1,6 триллиона рублей в течение двух лет до исторического минимума.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает ФедералПресс.

«В то же время клиентам небольших банков нужно внимательно следить за новостями. Сигналами о грядущем закрытии могут служить задержки с выплатами процентов по депозитам, требование заказывать какие-то суммы заранее (касается обычно юридических лиц), смена графика работы организации», – объясняет издание LIFE.

Даже в случае закрытия банка, вкладчики имеют право вернуть свои деньги до 1,4 миллиона рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Гарантированно вернуть до 10 миллионов рублей получится только в единичных случаях, когда деньги были получены в наследство или с продажи квартиры.

Даже в этом случае можно потерять сбережения на разнице валютных курсов. Если у вкладчика был депозит в иностранной валюте, страховые выплаты при закрытии банка он будет получать в рублях.

По данным аналитиков, больше всего шансов закрыться будет у небольших региональных банков, которые не выдержат конкуренции. Это объясняют падением доходов клиентов и их неспособность обслуживать кредиты, передает LIFE.