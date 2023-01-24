В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов

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К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

В прошлом году регулятор предложил ввести этот механизм. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу", — говорится в сообщении ЦБ.