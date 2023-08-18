В РФ предложили ввести блокировку средств бизнеса, незаконно выводящего деньги

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В России предлагают ввести блокировку средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из РФ. Кроме того, предлагается разработать порядок приостановления деятельности иностранных компаний, который повысит уровень защищенности потребителей. Об этом говорится в протоколе решения общественного совета Роспотребнадзора, с которым ознакомились «Известия».

«Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями», — говорится в документе.

Зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов привел пример недобросовестности бизнеса ситуацию с отключением онлайн-сервисов Mercedes-Benz в России, позволяющих оперативно обнаружить и устранить причину поломки машин.

«И это не единичный случай. Практически все иностранные компании, которые продавали сложные технические товары, уходя из России, не предпринимали шагов, которые требует наше законодательство по защите прав потребителей. Да, с Роспотребнадзором нам удалось пресечь некоторые недобросовестные практики по уходу бизнеса, но на всё внимание не хватило», — пояснил общественник.

По его словам, поэтому проблема остается актуальной, тем более что у многих этих компаний пока остаются счета в России.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» сообщили, что внимательно изучают инициативы, предложенные членами общественного совета.