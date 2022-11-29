В регионах Поволжья в Сбербанке удаленно чаще всего оплачивают сотовую связь и услуги ЖКХ

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В Сбербанке одним из наиболее востребованных сервисов является оплата услуг через удаленные каналы. Так с января по октябрь 2022 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей совершили почти 358 млн операций по оплате услуг через удаленные каналы Сбера на общую сумму почти 283 млрд рублей.

Наиболее часто в 2022 году оплачивают сотовую связь и телекоммуникационные услуги (57,6%), также услуги ЖКХ (31,4%). При этом по объемам платежей на услуги ЖКХ приходится 37,9%, на сотовую связь и телекоммуникацию – 20,9%.

Наибольший рост по количеству платежей через удаленные каналы произошел по оплате подписок – по итогам 10 месяцев 2022 года он составил 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Технологии Сбера позволяют оплачивать большинство сервисов и услуг без посещения офиса, используя Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания. Это крайне удобная и востребованная функция у наших клиентов, благодаря которой совершать платежи можно в любое время и в удобном месте. По каждой операции клиент получает документ об оплате, который имеет такую же юридическую силу, как и полученный в офисе банка».

Сбербанк предоставляет возможность проводить платежи в офисах Сбербанка, через устройства самообслуживания, также через приложение или web-версию «Сбербанк Онлайн».

Также напомним, что Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов на ОС Android. Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

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