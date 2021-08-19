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В Поволжье клиенты Сбербанка переходят на цифровые карты

19 августа 2021 13:32
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Эксперты отмечают, что владельцы банковских карт всё чаще отказываются от пластикового носителя и переходят на digital-карты.

В регионах Поволжья клиенты используют уже более 320 тыс. цифровых карт от Сбербанка. Эксперты отмечают, что владельцы банковских карт всё чаще отказываются от пластикового носителя и переходят на digital-карты. Так за 7 месяцев 2021 года было открыто более 85 тыс. карт без физического носителя, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Рост интереса наших клиентов к цифровым банковским картам – это очень позитивные изменения в восприятии людей банковских карт как таковых. В первую очередь потому, что это позволяет снижать уровень потребления пластика, а значит уменьшать негативное влияние на экологию. К тому же функционал digital-карты ничем не уступает привычному нам «пластику», а оформить её можно в любое время в приложении Сбербанк Онлайн или на сайте».

В Самарской области клиенты Сбербанка с января по июль 2021 года открыли более 25 тыс. цифровых карт, а за такой же период 2020 года их было открыто около 2,4 тыс. Всего в регионе в настоящее время клиенты банка используют более 94 digital-карт.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«У клиентов Сбербанка есть отличная возможность отказаться от пластика и тем самым внести свой личный вклад в сохранение окружающей среды. К тому же, цифровую карту невозможно потерять – в отличие от пластиковой она всегда доступна в смартфоне».

Пользоваться цифровыми банковскими картами можно с помощью смартфона, смарт-часов или браслетов, оснащенных технологий NFS. Для офлайн-расчётов карту необходимо загрузить в мобильный кошелёк — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

 

 

Теги: клиенты СберБанк цифровые карты

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