В Поволжье ипотеку на загородные дома в Сбербанке чаще всего оформляют жители от 35 до 45 лет

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В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях увеличился спрос на ипотеку от Сбербанка на покупку загородных домов. За первое полугодие в этих регионах оформили 727 таких ипотечных кредитов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего ипотеку в Сбербанка на загородные дома оформляют люди в возрасте 35-45 лет – 38% об общего количества заемщиков. В общей сложности с января по июнь они взяли 276 ипотечных кредитов, а средний размер займа составил более 1,7 млн рублей. Всего же за первые шесть месяцев жители поволжских регионов оформили ипотеку на загородные дома в Сбербанке в размере более 1,2 млрд рублей.

2020 год показал, что иметь загородный дом – это большое благо. Это возможность собраться всей семьей за городом в своем доме и хороший вклад в будущее. И Сбербанк готов поддержать наших клиентов в стремлении приобрести недвижимость за городом. Ипотечный кредит позволит воплотить свою мечту в жизнь и приобрести загородный участок, дачу или загородный дом. А после передачи в залог построенного загородного дома, ставка по ипотеке будет снижена, - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка

Выбрать загородный дом или земельный участок и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru. Кредит можно оформить на срок до 30 лет. Максимальная сумма займа 60 млн рублей.