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В Поволжье ежемесячный прирост кредитного портфеля ММБ в Сбербанке составляет более 2,1 млрд рублей

27 октября 2022 11:43
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В Поволжье ежемесячный прирост кредитного портфеля ММБ в Сбербанке составляет более 2,1 млрд рублей

В Сбербанке за 9 месяцев 2022 года рост кредитного портфеля малого и микробизнеса в регионах Поволжья составил почти 29% и достиг 74 млрд рублей. При этом ежемесячно он увеличивался в среднем на 2,1 млрд рублей.

Кроме того, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях на 25% выросло и количество кредитных договоров. При этом почти половина из них была заключена дистанционно в интернет-банке СберБизнес. 

Наиболее высокий рост по количеству оформленных договоров в сегменте малого бизнеса показали программы краткосрочного кредитования – по сравнению с прошлым годом их количество выросло в 2 раза.

Наиболее часто кредитные программы оформляют представители торговли – 31%, сельского хозяйства – 16% и сферы логистики и транспорта – 9%.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Поддержка предпринимательства является одной из ключевых задач Сбера. Мы заинтересованы в развитии наших партнеров, поэтому предлагаем им различные кредитные программы, из которых они могут выбрать наиболее подходящие именно для их бизнеса. Мы активно развиваем и наши дистанционные каналы, что значительно повышает удобство управления своими финансами для бизнесменов».

Большинство решений по онлайн-кредитованию для клиентов малого и микробизнеса в Сбере осуществляется от трёх минут. В интернет-банке СберБизнес можно воспользоваться всеми финансовыми продуктами, а также большинством небанковских сервисов для ведения бизнеса.

Фото: ru.freepik.com/

Теги: СберБанк

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