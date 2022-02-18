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В Поволжье более 90% ипотечных сделок в Сбербанке оформляют через Сервис безопасных расчетов

18 февраля 2022 12:39
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В Поволжье более 90% ипотечных сделок в Сбербанке оформляют через Сервис безопасных расчетов

Абсолютное большинство ипотечных сделок в Сбербанке во второй половине 2021 года проводилось через Сервис безопасных расчетов от ДомКлик – более 90%. При этом в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях продолжает набирать популярность и проведение неипотечных сделок с использованием Сервиса безопасных расчетов. Во втором полугодии 2021 года количество таких сделок увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из них 92% сделок проходят по приобретению недвижимости на вторичном рынке жилья. 

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сервис безопасных расчетов от ДомКлик Сбербанка позволяет обеспечить безопасность проведения сделки по покупке жилья. Мы рады отметить, что все чаще наши клиенты пользуются данным сервисом, заботясь о сохранности своих средств. Совместно с партнерами мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, чтобы предоставлять клиентам продукты высокого уровня удобства и безопасности». 

Сервис безопасных расчетов позволяет проводить как ипотечные сделки, так и сделки по покупке недвижимости за наличные денежные средства. При подписании договора средства переводятся на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка и хранятся там до тех пор, пока сделка не будет зарегистрирована в Росреестре. Только после этого деньги перечисляются на счет продавца. 

Оформить услугу можно в любых центрах ипотечного кредитования Сбербанка, офисах Сбербанка, а также в офисах агентов по недвижимости, подключенных к партнерской программе «ДомКлик».

 

Теги: СберБанк

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