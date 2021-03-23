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В отделениях СберБанка в регионах Поволжья появился новый «Билет в будущее»

23 марта 2021 16:37
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Программа позволяет накопить на будущее с базовым и расширенным страховым покрытием, а также сформировать финансовый резерв для детей.

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» обновила программу накопительного страхования жизни «Билет в будущее»: она пополнилась новыми страховыми рисками с дополнительными выплатами и теперь обеспечивает защитой не только взрослых, но и детей. Обновлённый «Билет в будущее» появился во всех отделениях СберБанка в Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областях.

Программа позволяет накопить на будущее с базовым и расширенным страховым покрытием, а также сформировать финансовый резерв для детей. Получить «билет в будущее» можно, формируя накопления в течение 5, 7, 10 или 15 лет. Клиент сам выбирает периодичность (ежемесячно, раз в год или единовременно) и комфортную сумму взносов (минимум — от 2 тыс. рублей в месяц, 24 тыс. рублей в год или 120 тыс. рублей единовременно).

Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Если клиент не сможет производить взносы вследствие наступления страхового случая по этому риску, страховая компания продолжит делать на него регулярные взносы; при этом, если инвалидность установлена в результате несчастного случая, клиент получит дополнительную выплату.

При заключении полиса НСЖ для накоплений на детей, страховая защита будет распространяться не только на взрослого, но и на ребёнка. Ребёнок будет застрахован в том числе на случай травмы, полученной в образовательном учреждении.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Почти 20 тыс. жителей регионов Поволжья в 2020 году начали формировать сбережения при помощи страхования. Новая программа, как и раньше актуальна для накоплений на детей, тем более, что по полису теперь застрахован не только владелец продукта, но и сам ребёнок. Для накоплений на другие финансовые цели можно выбрать программу с базовым и расширенным страховым покрытием. Мы уверены, что она будет еще более востребованной. Оформить полис по новой программе можно в отделениях Сбера по всей стране, в том числе на территории Поволжья."

Ежегодно, имея договор по программе «Билет в будущее», можно получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). Дополнительный сервис для клиентов расширенной и детской программ — налоговый консультант, который заполнит декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога.

По детской программе клиентам также доступна услуга «Образовательный консьерж». Образовательный консультант помогает родителям подобрать для своих детей подходящий вуз, кружок или спортивную секцию, педагога или репетитора, психолога или логопеда, найти скидки и интересные предложения по досугу для ребёнка.

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