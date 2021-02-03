В офисах Сбера в Тольятти можно получить коллекционную фигурку СберКота

216

С 1 февраля у жителей Тольятти появилась возможность собрать коллекцию из семи фигурок СберКота. Получить игрушку можно в офисах Сбербанка при оформлении одного из продуктов или услуг:

дебетовой или кредитной карты;

вклада или кредита;

подписки на Okko;

сим-карты СберМобайл;

подписки на СберПрайм;

или воспользовавшись услугой компании СберЛогистика.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Наш помощник СберКот появился в офисах Сбербанка в Тольятти. Это не просто персонаж, он член команды Сбера. За время своего существования он вырос из финансового чатбота в уникального героя с собственной армией поклонников. СберКот принимает активное участие в Зелёном марафоне, снимает клипы в TikTok, у него есть свой канал ВКонтакте с более чем 4 млн подписчиков».

Акция «Коллекционные игрушки СберКотов» продлится до 31 марта 2021 года. Количество СберКотов ограничено. В случае, если игрушки закончатся, акция завершается досрочно.