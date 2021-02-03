В офисах Сбера в Тольятти можно получить коллекционную фигурку СберКота

С 1 февраля у жителей Тольятти появилась возможность собрать коллекцию из семи фигурок СберКота. Получить игрушку можно в офисах Сбербанка при оформлении одного из продуктов или услуг:
дебетовой или кредитной карты;
вклада или кредита;
подписки на Okko;
сим-карты СберМобайл;
подписки на СберПрайм;
или воспользовавшись услугой компании СберЛогистика.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Наш помощник СберКот появился в офисах Сбербанка в Тольятти. Это не просто персонаж, он член команды Сбера. За время своего существования он вырос из финансового чатбота в уникального героя с собственной армией поклонников. СберКот принимает активное участие в Зелёном марафоне, снимает клипы в TikTok, у него есть свой канал ВКонтакте с более чем 4 млн подписчиков».
Акция «Коллекционные игрушки СберКотов» продлится до 31 марта 2021 года. Количество СберКотов ограничено. В случае, если игрушки закончатся, акция завершается досрочно.
Добавить комментарий