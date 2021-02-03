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В офисах Сбера в Тольятти можно получить коллекционную фигурку СберКота

3 февраля 2021 11:34
216
В офисах Сбера в Тольятти можно получить коллекционную фигурку СберКота

С 1 февраля у жителей Тольятти появилась возможность собрать коллекцию из семи фигурок СберКота. Получить игрушку можно в офисах Сбербанка при оформлении одного из продуктов или услуг: 

дебетовой или кредитной карты;

вклада или кредита;

подписки на Okko;

сим-карты СберМобайл;

подписки на СберПрайм;

или воспользовавшись услугой компании СберЛогистика.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Наш помощник СберКот появился в офисах Сбербанка в Тольятти. Это не просто персонаж, он член команды Сбера. За время своего существования он вырос из финансового чатбота в уникального героя с собственной армией поклонников. СберКот принимает активное участие в Зелёном марафоне, снимает клипы в TikTok, у него есть свой канал ВКонтакте с более чем 4 млн подписчиков».

Акция «Коллекционные игрушки СберКотов» продлится до 31 марта 2021 года. Количество СберКотов ограничено. В случае, если игрушки закончатся, акция завершается досрочно. 

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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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