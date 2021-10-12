В Общественном центре Сбера самарским студентам рассказали о волонтёрской деятельности в регионе

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В Общественном центре Сбера состоялось мероприятие для самарских студентов, в рамках которого Сбербанк совместно с общественными организациями города рассказал, что такое принцип устойчивого развития, а также о доступных форматах волонтёрской помощи в Самарской области.

Среди общественных организаций Самары в мероприятии приняли участие: ветеринарный центр «ФлагманВет», некоммерческий проект «Вторсырье на благотворительность», экологическое движение «Молодо-зелено», эколого-краеведческий клуб «Тайные тропы» и благотворительный проект «БлагоДарю».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«С первых дней работы сотрудников Сбербанка знакомят с культурой волонтёрства и взаимопомощи, рассказывают о важности этого движения в социальной жизни. Наши волонтёры на постоянной основе помогают малоимущим гражданам, участвуют в экологических акциях по уборке и утилизации мусора, собирают пластик на переработку и многое другое. В наших силах оказывать не просто информационную поддержку проектам области, но и организовать встречи для молодых людей, на которых каждый желающий может задать любой вопрос волонтёрам и выбрать проект по душе».

Светлана Симонова, координатор волонтерского объединения «Вторсырье на благотворительность»:

«Информации о том, где человек может себя проявить и каким образом оказать помощь, никогда не бывает много. Волонтёрское движение нуждается, прежде всего, в участии каждого из нас. Я рада, что Сбербанк уделяет внимание этому направлению и поддерживает экологические инициативы, активно внедряет ценности бережного отношения к природе среди своих сотрудников. Участие в наших акциях, в свою очередь, позволяет дать вторую жизнь вещам, которые могли оказаться на полигоне. Абсолютно все собранные средства от переработки сырья направляются на благотворительность. Поэтому каждая бутылка или крышка может в прямом смысле спасти кому-то жизнь».