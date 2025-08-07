в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей

Минэкономразвития РФ считает стратегическим риском выполнения национальных целей излишнюю волатильность рубля, определив нежелательным курс доллара ниже 75 рублей и выше 110 рублей. К средним рискам министерство отнесло значение курса американской валюты ниже 85 рублей и выше 100 рублей, сообщили "Известия" со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой, направленное в правительство и профильные ведомства.

Перечь стратегических рисков, который приложен к документу, определяет угрозы выполнения таких национальных целей, как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян, поддержка семьи, отметили в газете. Кроме того, в список входят реализация потенциала каждого гражданина, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство.

В министерстве считают, что курс валют в основном влияет на экономические показатели и вопросы технологического оснащения страны. Например, России будет сложнее внедрять новые разработки в цифровой сфере, транспорте, энергетике и других областях. В меньшей степени излишняя волатильность рубля оказывает влияние на развитие отдельных цифровых платформ, привлечение иностранных студентов, повышение доступности жилья.

Источник "Известий" в государственных органах отметил, что в Минэкономразвития позднее могут быть разработаны меры по минимизации обозначенных рисков.

Банк России установил на 7 августа 2025 года официальный курс доллара на уровне 80,1914 рубля, что на 14 копеек выше предыдущего показателя, пишет ТАСС.