В клиниках СамГМУ при поддержке Сбера появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med

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Технология системы голосового заполнения медицинской документации Voice2Med будет внедрена в клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), в которых недавно был успешно завершён пилотный проект по тестированию данной системы. Внедрение решения позволит сократить время ввода медицинских протоколов более чем на 20%. Решение Voice2Med разработано группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера.

Voice2Med – продукт искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Развитие и внедрение новых цифровых технологий в Самарской области – одно из ключевых направлений работы Сбербанка в регионе. Уверен, что внедрение Voice2Med от группы ЦРТ в клиниках СамГМУ позволит не только ускорить процесс заполнения медицинской документации, но и высвободить время для выполнения сотрудниками других задач, а также повысить уровень обслуживания, сделав его более комфортным как для пациентов, так и для врачей».

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Александр Колсанов, ректор СамГМУ, профессор РАН:

«Важно знакомить врачей с новыми технологиями еще со студенческой скамьи: это способствует развитию инноваций и позволяет молодым специалистам получить практический опыт работы с самыми современными решениями уже в университете. За счет переноса рутинных функций на искусственный интеллект, продукт Voice2Med от группы ЦРТ сокращает время на непрофильную деятельность медицинских специалистов, способствует перепрофилированию младшего медицинского персонала, развивает и поддерживает медицину – одну из ключевых отраслей».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ:

«Создавая Voice2Med мы знали, что голос станет новым интерфейсом взаимодействия с информационными системами, поможет значительно оптимизировать работу врачей. Сегодня мы видим, что это подтверждается: Voice2Med значительно повышает качество медицинской документации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем в том числе с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Мы приветствуем внедрение решения в СамГМУ и его дальнейшее масштабирование».

По результатам пилотного тестирования сервиса голосового заполнения медицинской документации Voice2Med врачи клиник СамГМУ отмечают высокую точность распознавания речи – на уровне 97-98%, качество и скорость ввода данных при консультативной практике у врача-кардиолога и у врача ультразвуковой диагностики.