Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписание с карт

13 октября 2025 10:00
175
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести на системном уровне механизм самозапрета на регулярные списания средств с банковских карт для защиты граждан от нежелательных и забытых автоматических платежей.

Согласно документу, клиенту банка предлагается активировать специальную настройку в мобильном приложении или личном кабинете

Эта функция позволит пользователю полностью блокировать любые попытки автоматического проведения периодических платежей. Таким образом, банковская система будет по умолчанию отклонять операции, связанные с подписками или регулярными услугами.

Для того, чтобы совершить подписку или оплатить услугу, требующую периодических списаний, гражданину потребуется временно деактивировать установленный запрет. По мнению депутата, это значительно повысит уровень осознанности пользователя при принятии решений об оформлении подобных договоров.

Помимо выгоды для держателей карт, подобная система, как отмечается в обращении, должна стимулировать поставщиков услуг к большей прозрачности и упрощению процедур отказа от подписок.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что существующие сегодня процедуры отзыва согласия на автосписание часто являются сложными и неочевидными для рядовых пользователей. Внедрение простого и понятного инструмента контроля над финансами призвано устранить эту проблему, пишет Смотрим.

Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
94
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
170
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
944
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
555
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
624
