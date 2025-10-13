В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписание с карт

175

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести на системном уровне механизм самозапрета на регулярные списания средств с банковских карт для защиты граждан от нежелательных и забытых автоматических платежей.

Согласно документу, клиенту банка предлагается активировать специальную настройку в мобильном приложении или личном кабинете

Эта функция позволит пользователю полностью блокировать любые попытки автоматического проведения периодических платежей. Таким образом, банковская система будет по умолчанию отклонять операции, связанные с подписками или регулярными услугами.

Для того, чтобы совершить подписку или оплатить услугу, требующую периодических списаний, гражданину потребуется временно деактивировать установленный запрет. По мнению депутата, это значительно повысит уровень осознанности пользователя при принятии решений об оформлении подобных договоров.

Помимо выгоды для держателей карт, подобная система, как отмечается в обращении, должна стимулировать поставщиков услуг к большей прозрачности и упрощению процедур отказа от подписок.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что существующие сегодня процедуры отзыва согласия на автосписание часто являются сложными и неочевидными для рядовых пользователей. Внедрение простого и понятного инструмента контроля над финансами призвано устранить эту проблему, пишет Смотрим.