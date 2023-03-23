В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле в апреле

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Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, его действие вступит в силу в мае, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Он [закон о цифровом рубле] сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. <...> Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным», — сообщил Аксаков в ходе Российского форума финансового рынка 23 марта.

Он также добавил, что после введения цифрового рубля финансовые активы получат импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали, пишут "Известия".

Пакет законопроектов по внедрению цифрового рубля был принят Госдумой РФ в I чтении 16 марта. Согласно первому законопроекту, изменения в ряде законов коснутся части определения правового статуса и правил использования цифрового рубля.