В App Store появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей

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Агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании "Открытые ИТ-решения" стал доступен в App Store, убедился корреспондент ТАСС.

При запуске приложения "СБОЛ" предлагается ввести номер карты своего банка. Пока в приложение можно войти по карте Сбербанка. В пресс-службе кредитной организации ТАСС подтвердили, что банковские сервисы "Сберанка" доступны и через это приложение.

"Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам - владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк онлайн".

"Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в App Store", - сказали в пресс-службе.

При этом в кредитной организации отметили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение "Сбербанк онлайн", удалять его не нужно. "Приложение банка работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов", - добавили в компании.

Фото: Олег Яковлев / РБК



