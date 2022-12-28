В 2022 году Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 млрд рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона передал детям защитников Отечества новогодние подарки и обсудил со вдовами вопросы дополнительной поддержки.
Дмитрий Азаров встретился с семьями защитников Отечества, героически погибших в зоне СВО
Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943-м Николай Боровиков ушел на фронт.
Дмитрий Азаров поздравил в Тольятти ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова
Она исполнила мечту семилетней Дарины — получить в подарок от Деда Мороза сказочный и большой кукольный дом – конструктор.
Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина приняла участие в «Елке желаний»
Играя в «Крыльях», Сергей получил вызов в сборную России, став самым молодым дебютантом в истории главной команды страны.
Сергей Пиняев: "Самара, спасибо за всё!"
Максим сыграл за нашу команду 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
Нападающий "КС" Максим Глушенков переходит в «Локомотив»
Олег Бойко вручил  добровольным пожарным нагрудные знаки МЧС России и благодарственные письма.
В Самаре наградили пoжарных-добровольцев региона
Около месяца она готовила новогодний подарок и всем пассажирам, и своей дочери, которая работает водителем этого троллейбуса.
22 ярких чехла на сиденья одного из троллейбусов города связала самарчанка Нина Емельянова
Письма Деду Морозу от детей сотрудников транспортных предприятий вместе с пожеланиями были переданы через профсоюзную организацию.
В Самаре провели «Елку желаний» для детей работников транспортной сферы
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.93
1.48
EUR 74.18
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2022 году Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 млрд рублей

28 декабря 2022 17:11
157
Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть более 450 преступлений и привлечь к уголовной ответственности 388 нарушителей закона.

С начала года Сбер предотвратил сотни посягательств в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть более 450 преступлений и привлечь к уголовной ответственности 388 нарушителей закона. Сумма предотвращённого ущерба составила 1,165 млрд рублей.

Пытаясь завладеть деньгами клиентов, злоумышленники чаще всего предъявляли работникам отделений Сбера поддельные документы, удостоверяющие личность, доверенности, наследственные и исполнительные документы. Благодаря бдительности сотрудников, усиленным мерам защиты, инновационным технологическим решениям для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время. В 2022 году суды вынесли лицам, которые причинили ущерб банку, 487 обвинительных приговоров.

В сфере физической безопасности Сбер также предотвратил хищений наличных на общую сумму 237 млн рублей благодаря мгновенной реакции службы безопасности Сбера, системам видеоаналитики и многоуровневой системе защиты банкоматов.

За 2022 год на банк было совершено 89 нападений. 78 раз преступники пытались извлечь наличные из банкоматов. 11 раз — ограбить кассу, причём 10 из 11 таких преступлений раскрыто по горячим следам.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Вместе с правоохранительными органами мы успешно боремся с противоправными посягательствами в отношении банка и наших клиентов. В этом году мы достигли значительного показателя раскрываемости преступлений в сфере физической безопасности — 99% — и в совокупности с финансовым мошенничеством защитили от преступников 1,4 млрд рублей. Эти цифры говорят сами за себя и в очередной раз доказывают, что любое преступление против банка будет раскрыто, а правонарушители будут пойманы и наказаны по всей строгости закона".

 

Фото из открытых источников

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Тольятти преображается.
28 декабря 2022  18:27
Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти
162
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.  
28 декабря 2022  14:56
Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 
531
в преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
28 декабря 2022  12:44
В преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
206
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
496
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
482
Весь список