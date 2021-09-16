Удивительные существа из морских глубин появились в СберБанк Онлайн

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В СберБанк Онлайн появились новые приветственные заставки «Подводный мир» с изображениями удивительных существ глубин океана.

История создания этой серии заставок стала уникальной для СберБанка. После нескольких успешных проектов со знаменитыми музеями хотелось удовлетворить запрос наших клиентов на новые эмоции и знания в мобильном приложении.

Основой для приветственных заставок серии «Подводный мир» стали фотографии, сделанные командой «Акватилис» — группой морских биологов, которые ищут, снимают и показывают самых невероятных существ, обитающих в глубинах океана.

В мировом океане — бессчётное количество уникальных животных, многие из них вызывают неподдельный восторг и интерес даже у опытных специалистов, не говоря уже о большинстве обычных жителей планеты. Проект с приветственными заставками в СберБанк Онлайн — отличная возможность показать эту недоступную красоту более чем 70 миллионам пользователей.

Многие из этих созданий — обитателей планктона — настолько нежны и эфемерны, что даже малейшее прикосновение может стать для них последним, поэтому изучать их на суше в лаборатории крайне сложно, а зачастую и вовсе невозможно. Например, медуза Цианея, которая может достигать длины 36 метров при диаметре купола более двух метров, ведь это высота 12-этажного дома! Поэтому наблюдения за такими созданиями бережно ведутся на их территории с помощью самого современного оборудования для подводной фото- и видеосъёмки.

Данный проект создан не только для того, чтобы показать красоту подводного мира, но и привлечь внимание к проблемам экологии, в том числе к загрязнению мирового океана, напомнить мировой общественности о недопустимости загрязнения морских вод, хищнического отлова рыбы и других биологических ресурсов.

Новый пак заставок напоминает о том, что мировой океан — это огромный мир, дом для множества живых существ.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«После нескольких серий художественных заставок, связанных с искусством разных эпох, мы решили немного сместить фокус и разнообразить тематики заставок. Хочется, чтобы наши проекты в СберБанк Онлайн не только вызывали эмоции, но и заставляли задуматься, были источником новых знаний».

Александр Семёнов, морской биолог, руководитель проекта «Акватилис», автор фотографий:

«"Акватилис" — это в первую очередь образовательный проект, и наша главная задача — делиться знаниями и опытом. Мы больше 12 лет занимаемся популяризацией морской биологии и рассказываем людям про подводный мир. Сейчас удивительное и прекрасное время, когда делиться любыми открытиями и просто любопытными фактами или красивой фотографией можно не только в научных журналах, но и буквально в прямом эфире, одной кнопкой! Мы стараемся всегда быть на передовой и охватывать все доступные возможности, чтобы доносить знания до максимально большой аудитории».

Установить новые заставки можно по ссылке.